20:18 · 01.05.2018 / atualizado às 20:22

Éder Luís já brilhou com a camisa do Vasco da Gama ( Foto: Reprodução/ESPN )

O Ceará pode estar perto de anunciar mais um reforço para a Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Éder Luís, que já defendeu clubes como Atlético-MG, Vasco e São Paulo na elite do futebol nacional. A informação é do repórter Deo Luís, da Rádio Verdes Mares.

O atleta de 33 anos estava, por último, no RB Brasil, onde jogou o Campeonato Paulista e marcou dois gols. O próximo jogo do Ceará no Brasileirão será neste domingo (6), diante do Corinthians, fora de casa, às 11h.