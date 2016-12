Ceará oficializa retorno do atacante Alex Amado

16:32 · 23.12.2016 / atualizado às 17:02

Atacante Alex Amado é uma das novidades do Vovô para 2017 ( Foto: JL Rosa )

Atacante que se destacou no Ceará em 2015 e alternou momentos entre titularidade e reserva em 2016, Alex Amado está de volta ao Vovô oficialmente para 2017. O jogador, que possui vínculo com a equipe alvinegra até 2018, retorna para o clube cearense após breve temporada no continente europeu.

12 partidas e não conseguiu marcar gols. A oficialização de Alex Amado ocorre no dia seguinte ao desfecho da O atleta estava no Bandirmaspor da Turquia, time da segunda divisão. Ele atuou em apenase não conseguiu marcar gols. A oficialização de Alex Amado ocorre no dia seguinte ao desfecho da negociação do Alvinegro com Magno Alves

Veja lista de contratados do Vovô para a temporada 2017

Zagueiros

Rafael Pereira e Luís Otávio

Laterais

Éverton Silva e Romário

Volantes

Jackson Caucaia, Diones e Matheus

Meia

Ricardinho

Atacantes

Magno Alves, Douglas Baggio e Alex Amado