Ceará joga mal e é derrotado pelo América/MG

23:36 · 06.06.2017 / atualizado às 23:45

O próximo desafio do Ceará será contra o Brasil de Pelotas, no sábado, ainda fora de casa ( RAMON LISBOA/ D.A PRESS )

O Ceará foi derrotado na noite desta terça-feira (6), por 1 a 0 para o América Mineiro. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Luan. Com o resultado, os comandados de Givanildo Oliveira terminam a rodada na décima primeira posição, com os mesmos 7 pontos que já estava. Já o Coelho conseguiu, finalmente, sua primeira vitória como mandante no certame e saltou para a nona posição tendo somado 8 pontos.

Na próxima rodada, o Alvinegro de Porangabuçu segue sua maratona de sete jogos no mês de junho indo a Pelotas, no estádio Bento Freitas, para enfrentar o Brasil de Pelotas, no sábado (10), às 16h30. O América, por sua vez, viaja até Goiânia, para, na sexta (9), medir forças com o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, às 20h30.

Veja o gol da partida:

O jogo

A partida começou movimentada. Com Magno Alves, após cabecear para ótima intervenção do goleiro João Ricardo, e Bill, que, dentro da pequena área, chutou em cima da marcação e desperdiçou a oportunidade clara de gol para os mineiros. Minutos depois, foi a vez do zagueiro Rafael Lima, ex-Chapecoense, cabecear, também na pequena área, e Éverson efetuar grande defesa para escanteio.

Givanildo Oliveira, para esse jogo, mudou as peças e o esquema de jogo. Wallace Pernambucano saiu para a entrada de Felipe Menezes. Com Raul e Richardson atuando juntos, Pedro Ken diminuiu um pouco as obrigações defensivas e teve potencializada sua atuação no campo ofensivo. Alternando com Roberto pelos lados do campo, e Felipe Menezes avançando para encostar em Magno Alves. A proposta se apresentava promissora.

Com as modificações realizadas pelo comandante, o Ceará iniciou a peleja em Belo Horizonte no 4-1-4-1, tendo Magno Alves como homem mais adiantado. O América/MG, apesar das chances criadas no começo, demonstrou muita dificuldade em transpor as linhas defensivas armadas pelo técnico alvinegro. A proposta funcionava até os 30 minutos, quando Ruy, um pouco adiantado, teve jogada perigosa bem anulada pelo bandeira.

Aos 36, o zagueiro Rafael Lima, atento, retomou a posse de bola no rebote e cruzou para o atacante Luan cabecear no contrapé de Everson. O atacante fez seu primeiro gol com a camisa do Coelho.

No segundo tempo, as equipes voltaram sem alterações, e o América/MG chegou com perigo. Rafael Pereira afastou o que poderia ter sido um duro golpe logo na volta para a etapa complementar da partida. O jogo se desenhava para um América controlando as ações totais do duelo quando o volante Zé Ricardo, de maneira infantil, pois já possuía cartão amarelo, colocou a mão na bola e foi expulso. Era a chance que o Ceará tanto aguardava para ressurgir.

Aos 24 minutos, Givanildo colocou Alex Amado e Elton nos lugares de Felipe Menezes e Richardson, que estava voltando de lesão. Quando o Ceará dominava as ações e encurralava os mineiros no campo defensivo, Pedro Ken, perdeu a posse de bola e aplicou uma tesoura no oponente.

Já no finalzinho da partida, Givanildo teve de mexer novamente e por motivo de lesão. Elton sentiu e entrou Wallace Pernambucano. Mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.