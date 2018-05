Ceará joga bem e empata com o Corinthians fora de casa

13:27 · 06.05.2018 / atualizado às 14:36 por Vladimir Marques

Em sua melhor exibição na Série A do Brasileiro, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, na manhã neste domingo (6). O time cearense abriu o placar aos 8 minutos com Wescley, em um belo chute de fora da área, mas cedeu o empate ainda no 1º tempo após desatenção defensiva em cobrança de escanteio. Com o resultado, o Vozão soma seu segundo ponto na Série A e ganha moral para a sequência da competição nacional. O time de Marcelo Chamusca volta a jogar pela competição no 14 de maio, contra o América/MG, no Castelão, pela 5ª rodada. Mas, antes disso, o Vovô joga pela Copa do Nordeste, no dia 10, contra o CRB, em Maceió, pelo 1º jogo das quartas de finais do Regional.

Precisando reagir na competição após a má impressão deixada na derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Castelão, o Ceará fez uma boa partida. O técnico retornou a formação no 4-2-3-1 que funcionou no acesso para a Série A e no primeiro trimestre do ano, com a conquista do Campeonato Cearense e nas campanhas da Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Ou seja, a equipe voltou a jogar com apenas dois zagueiros e fortalece o meio campo, com novamente Richardson e Ricardinho juntos. No ataque, Élton ganhando a vaga de Arthur.

Assim, com um time bem postado e entrosado, o Alvinegro fez seu melhor primeiro tempo na Série A e saiu na frente logo aos 8 minutos: após passe de calcanhar de Élton, Wescley bate de fora da área para marcar um golaço, o primeiro gol do Vozão na Série A de 2018.

O gol marcado deu ainda mais confiança para o Vovô, que continuou bem postado na defesa e bem posicionado no meio e ataque, dificultando as ações do Corinthians, que jogava com uma equipe mista - foram 5 titulares - devido á maratona de jogos que atravessa.

Mesmo sentindo a falta de entrosamento, o Corinthians passou a atacar mais e pressionar o Vovô, principalmente na bola aérea. De tanto insistir, o Corinthians chegou ao empate. Após cobrança de escanteio de Jadson, o zagueiro Henrique marcou de cabeça: 1 a 1. No gol do Timão a zaga alvinegra cochilou. Mesmo com a marcação próxima ao zagueiro do Timão, ninguém evitou a finalização dele.

Nos minutos finais do 1º tempo, o Timão quase virou a partida, mas Èverson evitou o gol de Maycon.

Para o 2º tempo, buscando não sofrer tanto com a jogada aérea, o técnico Marcelo Chamusca pos o volante Naldo, tirando Arnaldo, que já tinha cartão amarelo. E logo no início, o Vovô quase fez o segundo com Élton finalizando no canto para a defesa difícil de Cássio. Foi a última chance do Vovô no jogo, que precisou segurar uma enorme pressão do adversário. Mas ao contrário dos primeiros jogos desta Série A, o Alvinegro se fechou bem, não cometeu erros defensivos e segurou o importante resultado neste início de caminhada na elite: 1 a 1.

