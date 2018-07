Ceará homenageará meninos resgatados na Tailândia em jogo do Brasileiro

17:50 · 12.07.2018 / atualizado às 18:00 por Folha Press

O zagueiro Luiz Otávio levará o nome do garoto Pornchai Khamluang em sua camisa. ( Foto: Ceará SC / Divulgação )

Os 12 jovens jogadores e o treinador de um time de futebol amador, que ficaram presos na caverna no Norte da Tailândia - além de profissionais e voluntários que participaram do resgate - serão homenageados pelo Ceará no duelo contra o Sport, na próxima quarta-feira (18), no estádio Presidente Vargas, na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.

Os uniformes do time alvinegro levarão o nome de cada um dos 12 garotos resgatados, e o técnico Lisca usará camisa em homenagem ao treinador da equipe juvenil. O material utilizado será enviado como presente aos "Javalis Selvagens", nome do time tailandês.

Além disso, o clube fará uma homenagem a todos os profissionais e voluntários e, especialmente, ao mergulhador Saman Kunan, falecido no resgate da equipe tailandesa.

"Eu achei bacana a mobilização do clube e a solidariedade de se envolver em uma campanha dessa forma. Graças a Deus as crianças e o técnico foram resgatados e, na medida do possível, tudo terminou bem. Que o Ceará possa continuar se envolvendo em ações como essa, de cunho social, e ter mais compaixão do próximo. Isso motiva outros clubes a fazerem o mesmo", disse Luiz Otávio, zagueiro do Ceará.

🐗👴⚽🇧🇷🇹🇭 Na partida entre Ceará e Sport, na próxima quarta-feira, 18/07, o Vozão fará homenagem a todos os profissionais, voluntários e ao mergulhador Saman Kunan, falecido no resgate da equipe tailandesa #WildBoars.

#Solidariedade #CearáSC pic.twitter.com/r7dSWbG4af — Instagram: CearaSC (@CearaSC) 11 de julho de 2018

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, e o técnico, de 25 anos, acabaram ficando presos na caverna no dia 23 de junho após forte chuva inundar o local. Eles foram encontrados com vida por mergulhadores na segunda-feira (2) da semana passada.