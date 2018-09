Ceará, Fortaleza e Ferroviário são derrotados na 4ª rodada da Taça Fares Lopes

18:27 · 16.09.2018 / atualizado às 18:35

A 4ª rodada da Taça Fares Lopes não foi boa para os grande clubes da Capital cearense. Nos três jogos realizados na tarde deste domingo (16), Ceará, Fortaleza e Ferroviário acabaram amargando resultados negativos.

No Estádio João Ronaldo, em Pacajus, o Alvinegro de Porangabuçu não resistiu ao time da casa, e foi derrotado por 1 a 0. O mesmo placar aconteeu na Arena Castelão, onde o Caucaia surpreendeu o Fortaleza com um gol do experiente atacante Ciel. Já no Estádio Presidente Vargas, o Iguatu levou a melhor sobre o Ferroviário, também pelo placar mínimo.

Com os resultados, o Pacajus lidera a competição, com 8 pontos. Ferroviário, Iguatu e Caucaia, todos com 6 pontos, aparecem na sequência. O Ceará é o último colocado do certame, com apenas um ponto conquistado.