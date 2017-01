Ceará estreia no Estadual com vitória em cima do Maranguape

23:05 · 18.01.2017 / atualizado às 23:15

Atacante Lelê fez o primeiro gol do Ceará no Estadual 2017 ( Foto: Kid Júnior )

O Ceará estreou com o pé direito no Campeonato Cearense e sem fazer força, venceu o Maranguape por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (18), no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Os gols do Alvinegro foram marcados por Lelê e Douglas Baggio, ambos no início do segundo tempo.

A partida foi válida pela 2ª rodada do Estadual, mas foi a estreia do Vovô, que teve seu jogo na 1ª rodada remarcado para o dia 1º de fevereiro diante do Tiradentes, para respeitar o período de férias dos jogadores.

Com o resultado, o Ceará conseguiu os seus primeiros 3 pontos no certame, deixando o Maranguape com um, que já havia estreado no domingo passado com um empate em 1 a 1 diante do Itapipoca.

Agora, o Alvinegro pensa no Clássico-Rei contra o Fortaleza no domingo, 22, às 18h15 no Castelão, enquanto o Gavião da Serra joga no mesmo dia ante o Horizonte, às 16 horas, no Domingão.