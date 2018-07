Ceará estará presente nos próximos jogos Fifa e PES

10:34 · 17.07.2018 / atualizado às 11:25

Os fãs do futebol virtual poderam atuar com o time do Ceará Sporting Club nas próximas edição do jogo Fifa e Pro Evolution Soccer (PES). A informação foi confirmada pela equipe alvinegra, que volta a ganhar destaque nas franquias por conta do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2017.

De acordo com o diretor de marketing do clube, Christian Alekson, os contratos de licenciamento com a Konami, responsável pelo PES, e com a EA Games, que produz o Fifa, possuem especificidades que delimitam a participação dos atletas do clube dentro do game.

"A diferença básica entre os dois é que um possui atleta licenciado e o outro não. No caso do PES, a gente vai ter o time completo com escudo, os uniformes e os atletas padronizados, porque também assinaram contrato com uso de imagem. O que não acontece no Fifa, que temos apenas o clube licenciado. Os atletas serão todos genéricos", declarou.

A ausência de jogadores licenciados no elenco do game Fifa não é uma problemática envolvendo apenas o Ceará. A franquia, que começou a firmar acordo com os times da Série A do Brasileirão em 2006, já não estampa nenhum atleta que atua na principal liga de futebol do país desde 2014, quando substituiu todos por nomes genéricos. Apesar do interesse do próprio Alvinegro em proporcionar a experiência para o torcedor com os perfis de Ricardinho, Éverson e cia, a atualização do elenco só deve vir no ano seguinte.

"A EA Games sempre tem uma entidade que eles fecham de forma geral com as equipes, licenciando através da própria competição. Essa instituição ainda não existe no Brasil. Há uma previsão que isso possa ser resolvida até 2019", explicou o diretor de marketing do Ceará.

Vale ressaltar que os dois jogos já têm data de lançamento. O PES 2019 chega nas versões do PS4, Xbox One, PC, Switch, Xbox 360 e PS3 no dia 28 de setembro. Nas mesmas versões, o Fifa pode ser comercializado a partir do dia 28 de setembro.

Prévias dos jogos