Ceará enfrenta CRB pelo Nordestão nos dias 10 e 23 de maio

20:35 · 27.04.2018 / atualizado às 20:46

O Alvinegro foi o 1º colocado geral na 1ª Fase da Copa do Nordeste após ser líder do Grupo D com 13 pontos ( KID JUNIOR )

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira (27), o detalhamento da tabela de Quartas de Final (Segunda Fase) da Copa do Nordeste 2018. Sete jogos têm datas, horários e locais definidos. Um duelo desta fase da competição já foi disputado na última quinta-feira (26). O Botafogo-PB foi derrotado pelo Bahia-BA no Almeidão por 2 a 1. Assim, os dois confrontos entre Ceará e CRB, um dos quatro chaveamenteos pela atual fase da competição, será disputados nos dias 10 e 23 de maio.

A primeira partida será disputada no Rei Pelé, em Maceió, às 21h45 e a segunda partida, com mando do Vovô, no Castelão, será às 19h15. O Ceará tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa por ter feito melhor campanha que o rival alagoano.



As semifinais da Copa do Nordeste também tiveram datas-base definidas. Os duelos de ida estão previstos para o dia 19 de junho e os de volta para 26 do mesmo mês. A grande decisão teria o primeiro confronto no dia 3 de julho e a finalíssima deve ser disputada na terça-feira seguinte, dia 10.