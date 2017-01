Ceará empata, garante primeira colocação e pega Mogim Mirim na 2ª Fase

17:39 · 08.01.2017 / atualizado às 08:34 · 09.01.2017

O Ceará saiu na frente na partida de hoje com gol de Rafinha ( Bruno Riganti )

Já classificado para a 2ª Fase da Copa São Paulo de Juniores com uma rodada de antecedência, o Ceará entrou em campo hoje à tarde contra o Taboão da Serra/SP com o objetivo de garantir o primeiro lugar do grupo 19. E conseguiu. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com a equipe sede do grupo e enfrentará na 2ª Fase o Mogi Mirim, que foi o segundo colocado do grupo 20.

Com seis pontos em dois jogos, o Vovô já entrou em campo classificado. Mas o time da casa, o Taboão, precisava pelo menos empatar para também avançar de fase, já que o Madureira venceu seu jogo com o Luverdense.

Empurrado pela torcida que compareceu em excelente número no estádio Vereador José Ferez, o Taboão foi para cima do Ceará mesmo correndo riscos de ser eliminado. E por pouco isso não acontece. O Vovô, jogando com inteligência tática, segurou a pressão na etapa inicial e no abriu o placar nos primeiros minutos do 2º tempo com Rafinha, aos três: 1 a 0. O resultado dava ao Ceará uma campanha de 100% de aproveitamento e uma folga na busca pela 1ª colocação.

Mas o desespero do Taboão da Serra tornou o jogo complicado, com muita pressão do time da casa em busca do gol que o classificaria. E ele veio aos 38 minutos, com Vinícius: 1 a 1.

Para dar mais drama ao jogo, o árbitro deu cinco minutos de acréscimos, com as duas equipes já esgotadas fisicamente e com seus objetivos alcançados. Mas com o Taboão recuando após o empate com receio de perder a classificação e o Ceará, se defendendo bem para manter a liderança do grupo, o jogo acabou mesmo empatado, para comemoração efusiva da torcida do time da casa.