Ceará embarca com apoio da torcida para jogo da Série B

13:17 · 12.10.2017 / atualizado às 15:24 por Vladimir Marques

O Aeroporto Internacional Pinto Martins ficou bem movimentado no fim da manhã desta quinta-feira (12). A grande movimentação foi por conta da torcida do Ceará, que marcou presença marcante no embarque do time para São Paulo, local da partida deste sábado, às 19 horas, contra o Oeste/SP, na Arena Barueri, pela Série B do Brasileiro. A partida é considerada decisiva para o Ceará, que ocupa a quarta colocação na tabela, com 48 pontos, um a mais que o adversário, que soma 47.

Aproveitando o feriado nacional, os torcedores alvinegros ocuparam o saguão de embarque desde as 10 horas, esperando os jogadores e comissão técnica. Com cânticos de "Eu Acredito" em alusão ao acesso para Série A e as tradicionais de apoio ao clube de coração nos estádios, os torcedores exibiam suas faixas e escudos do clube. Quando os atletas finalmente apareceram, os torcedores aumentaram os gritos de apoio e a cada jogador que passava, incentivos eram ouvidos e pedidos de fotos.

Os jogadores mais festejados e procurados ela torcida foram Ricardinho, Magno Alves, Lelê e Élton. Este último, o artilheiro do Vovô na Série B, comentou o apoio da torcida. "É muito bom. Esse apoio é fundamental. Com a nossa torcida apoiando somos mais fortes e temos mais chance de chegar ao nosso objetivo, que é o acesso para Série A. O torcedor do Ceará nos apoia bastante, como a gente vê nos estádios e viagens, e isso nos dá muita motivação".

O torcedor Marcelo Henrique Lima, de 22 anos, acredita que é importante apoiar os jogadores de todas as formas na luta pelo acesso."O torcedor do Ceará tem que apoiar com fez hoje. Faltam apenas 10 jogos e a equipe está bem na Série B, dentre do G4. Espero que a equipe vença o Oeste e que a torcida lote o aeroporto no desembarque da equipe. Confio que o time vá subir", disse ele.