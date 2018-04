Ceará é goleado pelo Flamengo por 3 a 0 e entra na zona de rebaixamento da Série A

18:03 · 29.04.2018 / atualizado às 20:13

Apesar de possuir o atacante Arthur, vice-artilheiro do Brasil na temporada, o Ceará ainda não marcou gols na Série A ( Foto: Thiago Gadelha )

Era apenas a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o jogo já ganhava carga de decisão. O Ceará entrava em campo querendo a primeira vitória no certame, enquanto o Flamengo pretendia encerrar a crise com a torcida. Diante de uma Arena Castelão com 52.952 pessoas - recorde de público da Série A -, o Mengão aplicou 3 a 0, na tarde deste domingo (29). Vinícius Júnior, duas vezes, e Diego marcaram os gols do rubro-negro.

O resultado mantém um tabu existente entre as equipes. O Ceará nunca venceu o Flamengo em partidas disputadas no Brasileirão. Em 10 confrontos pelo torneio, são cinco triunfos rubro-negros e cinco empates. Com o resultado, o Alvinegro entra na zaga de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas um ponto em nove disputados e nenhum gol marcado até aqui. O Vovô encara agora o Corinthians, no próximo domingo (6), às 11h, no Itaquerão, São Paulo.

Já o Flamengo assume provisoriamente a liderança do certame, somando 7 pontos (2V/1E/0D). O Rubro-Negro volta a campo no mesmo dia que o Alvinegro de Porangabuçu, mas em horário distinto. No Maracanã, o time carioca enfrenta o Internacional, às 16h.

O jogo

O duelo começou antes mesmo da bola rolar, com mistério na escalação por parte dos treinadores. Marcelo Chamusca tentou inovar e mandou a campo o colombiano Reina, enquanto o Flamengo entrou com força máxima para o confronto.

A mexida tática do Vovô, que permanecia no esquema 3-4-3, pretendia gerar um maior poderio de armação, mas o que se viu foi um time errando passes e inoperante ofensivamente. Aos poucos, o Flamengo foi tomando as rédeas da partida.

Com jogadores bem abertos nas pontas, os visitantes exploraram a velocidade de Vinícius Júnior e Paquetá nas costas dos laterais alvinegros. O placar só não foi inaugurado porque Éverson, em mais uma tarde inspirada, efetuou duas grandes defesas no confronto.

A pressão então surtiu efeito aos 42. Em uma infiltração na linhas defensivas do Vovô, Vinicius Júnior recebeu passe de Cuéllar, invadia a área e só tocou por cima de Éverson, inaugurando o marcador e premiando o time melhor em campo.

Na volta do intervalo, o Vovô até pareceu reagir: Arthur tabelou com Felipe Azevedo e finalizou à esquerda da trave de Diego Alves. O lance foi apenas um lapso de melhora passageira, o esquema de Chamusca não funcionou.

Aos 7, um novo castigo: Vinícius Júnior marca o 2ª gol na partida. O atacante finaliza, Éverson faz uma grande defesa, mas na sequência, Rodinei cruza rasteiro para o jovem só escorar. Um tento que acontece sem resistência por parte do alvinegro.

O técnico Chamusca então promove as entradas de Rafael Carioca e Wescley, mas o Vovô não muda o panorama da partida. Completamente dominado pelo Flamengo, o Vovô ainda sofre o 3º tento, dessa vez com Diego, aos 25. O meia, principal alvo dos protestos ao longo da semana, parte para comemorar com a torcida.

O desenrolar do confronto seguia como já orquestrado. Ainda restou tempo para o Flamengo ouvir o torcedor rubro-negro gritar “Olé” diante de um Castelão incrédulo com o fraco desempenho apresentado pelos donos da casa. Final de partida com goleada do Mengão sobre o Vovô.

Público recorde

O confronto entre Ceará e Flamengo na Arena Castelão registrou o maior público da Série A na atual temporada. Um total de 52.192 espectadores estiveram presentes, totalizando uma receita de R$ 1.636.160,00. A quantia de torcedores supera também o próprio recorde do estádio no ano, que era de 40.920 presentes na final do Campeonato Cearense.

Até aqui, o recorde do Brasileirão era detido por Flamengo e América/MG, no último sábado (21). Na ocasião, 47.115 torcedores acompanharam a vitória rubro-negra no Maracanã por 2 a 0.

Ficha Técnica

Ceará 0X3 Flamengo

Competição: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2018

Data: 29/04/2018

Horário: 16 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Júnior (RS)

Gol: Vinícius Júnior - 41´/1º T (0-1); vinícius Júnior - 07'/2º T (0-2); Diego - 25'/2º T (0-3)

Cartão amarelo: Luiz Otávio (C), Diego (F)

Renda: R$ 1.636.160,00

Público: 51.952 pagantes (1.000 não pagante). T: 52.952 espectadores

Ceará: Éverson; Luiz Otávio, Valdo e Tiago Alves (Roberto); Arnaldo, Juninho, Richardson e Romário (Rafael Carioca); Reina (Wescley), Felipe Azevedo e Arthur. Técnico: Marcelo Chamusca

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar (Jônatas), Éverton Ribeiro, Diego e Lucas Paquetá (Jean Lucas); Vinícius Júnior e Henrique Dourado (Lincoln). Técnico: Maurício Barbieri