Ceará e Fortaleza iniciam venda de ingressos para a próxima rodada do Cearense

11:36 · 31.01.2017 / atualizado às 12:19

Partida do Ceará contra o Tiradentes pode valer a liderança da competição ( Foto: Divulgação )

Ceará e Fortaleza iniciaram a venda de ingressos para as suas próximas partidas do Campeonato Cearense, contra Tiradentes e Maranguape, respectivamente. Os duelos acontecem na Arena Castelão.

As vendas para o jogo do Alvinegro contra o Tigre da PM começaram na tarde desta segunda-feira em todas as lojas oficiais do clube. O duelo está marcado para quarta-feira (1), às 19h30, na Arena Castelão.

Já as vendas para o confronto do Leão do Pici contra o Maranguape, na quinta-feira (2), às 19h30, iniciaram-se hoje nas lojas oficiais do clube e no Estádio Alcides Santos. Amanhã, serão entregues as gratuidades entre às 9 e 17h, ou até o encerramento de bilhetes, na sede do Tricolor.

Confira os valores dos ingressos:

Ceará

Cadeiras Superiores Central: R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia)

Cadeiras Premium: R$ 80,00 (inteira); R$ 40,00 (meia)

Torcida Visitante: R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia)

Fortaleza

Setor Bossa Nova (R$ 30,00 - inteira / R$ 15,00 - meia)

Setor Premium (R$ 120,00 - inteira / R$ 60,00 - meia)