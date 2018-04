Ceará e Flamengo no Castelão registra recorde de público na Série A

20:35 · 29.04.2018

O confronto entre Ceará e Flamengo na Arena Castelão registrou o maior público da Série A na atual temporada. Um total de 52.192 espectadores estiveram presentes, totalizando uma receita de R$ 1.636.160,00. A quantia de torcedores supera também o próprio recorde do estádio no ano, que era de 40.920 presentes na final do Campeonato Cearense.

O resultado teve a colaboração do "I Feirão de Sócios" do Ceará, que ofereceu valores promocionais de 2017 para os novos contribuintes da equipe. A campanha foi lançada na última quinta, sendo encerrada neste sábado (28). Já no primeiro dia, o número de sócios torcedores alvinegros ultrapassou a marca dos 17 mil.

Até aqui, o recorde do Brasileirão era detido por Flamengo e América/MG, no último sábado (21). Na ocasião, 47.115 torcedores acompanharam a vitória rubro-negra no Maracanã por 2 a 0.