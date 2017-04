Ceará e Bahia empatam pela Copa do Brasil Sub-20

09:42 · 06.04.2017

O Ceará não saiu do empate sem gols com o Bahia no CT Cidade Vozão pela Copa do Brasil Sub-20 ( Bruno Aragão/CearaSC.com )

O Ceará estreou ontem na Copa do Brasil Sub-20 com empate sem gols diante do Bahia. A partida aconteceu no Estádio Franzé Moraes, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga. Agora, o Vovô viaja a Salvador e decide a vaga para a próxima fase da competição nacional no dia 13 de abril, no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), às 16 horas. Qualquer empate com gols garante o Alvinegro na fase seguinte, mas outro 0 a 0 e a classificação será definida após as penalidades.

O goleiro alvinegro Esaú comentou o empate sem gols da equipe em casa. “A nossa proposta era ficar com a linha baixa, até para conhecer a equipe deles. Nosso elenco é muito bom. Não tomamos gol e, agora, é tentar surpreender jogando fora. Estamos bem treinados. Temos plena convicção que podemos sair de lá com a classificação. Vamos receber as instruções e ver o que pode ser aprimorado para essa partida de volta”.

Já o técnico Erisson Matias avaliou o nível de disputa entre o Vovô e o time baiano na Copa do Brasil.

"“A competição nacional tem um nível bem maior se comparada ao nosso Estadual. O Bahia é o atual vice-campeão da Copa do Brasil. Nós estamos em um processo de reformulação. Alguns atletas encerram contrato e estamos subindo alguns meninos do Sub-17 para que a gente consiga fazer uma base sólida. Todo processo de reestruturação gera um certo tempo para que haja uma consolidação. É isso que tentamos imbuir na cabeça desses atletas o tempo inteiro; honrar a camisa do Ceará seja contra quem for”, concluiu Erisson Matias.