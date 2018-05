Ceará dispensa atacante Roberto

11:20 · 02.05.2018

Contratado pelo Ceará na temporada passada, o atacante Roberto foi desligado do elenco do time alvinegro nesta quarta-feira (2). A rescisão com o clube foi amigável.

Após boa passagem no Grêmio Novorizontino, de São Paulo, Roberto chegou ao Ceará para a disputa da Série B do Brasileiro. O atacante de 32 anos fez 40 partidas pelo Vovô e marcou oito gols.

O Ceará volta a jogar pela Série A no próximo domingo (4), às 11h, contra o Corinthians, na Arena Itaquera, em São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada da competição.