Ceará contrata o meia Felipe Tontini

16:41 · 08.01.2017 / atualizado às 17:00

O meia Felipe Tontini vem de empréstimo do Grêmio até o fim do ano ( Divulgação / Cearasc )

O Ceará Sporting Club acertou a contratação do meia Felipe Tontini. O atleta de 21 anos pertence ao Grêmio e fica em Porangabuçu por empréstimo até o final da temporada 2017. Após iniciar carreira nas categorias de base do Guarani, Tontini se transferiu para o tricolor gaúcho em 2011, quando atuou nos times Sub-17, 18 e 20. Pela base gremista, o meia foi campeão estadual da categoria e da Raiffeisenbank Vorallgau Cup, torneio realizada na Alemanha. Em 2015, Tontini subiu para o time profissional.

“Não pensei duas vezes antes de vir para o Ceará. Conversei com minha família e a gente decidiu de primeira. Até porque o Ceará é um grande clube do futebol brasileiro. Não tenho dúvida que temos grandes chances de acesso à Série A. Dos clubes da Série B, o Ceará é um dos melhores. Tenho certeza que será um grande passo na minha carreira. Quero muito ajudar o Ceará a subir. Vi os vídeos da apresentação e fiquei muito surpreso com o tamanho da torcida. Olhei o elenco e fiquei muito feliz; o Ceará tem jogadores com experiência e isso ajuda bastante. Estou motivado e com muita vontade de jogar por um grande time”, revelou o meia.

Felipe Tontini desembarcou na capital cearense no sábado, e realizou exames no Departamento Médico do clube, em Porangabuçu. Na manhã de hoje participou do primeiro treino pelo novo clube.

Com a chegada dele, o Ceará conta com três meias ofensivos. Além de Tontini, Felipe Menezes e Ricardinho estão no grupo.

Confira a ficha técnica do novo reforço do Vovô:

Felipe Tontini da Silveira

Posição: Meia

Nascimento: 16/07/1995 (21 anos)

Naturalidade: Foz do Iguaçu/PR

Altura: 1.83

Peso: 70 kg

Clubes: Grêmio/RS e Ceará/CE.