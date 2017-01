Ceará contrata lateral-esquerdo Rafael Carioca

20:40 · 27.01.2017

O jogador de 24 anos vem por empréstimo até o fim de 2017 ( Christian Alekson/CearaSC.com )

O Ceará acertou a contratação com o lateral-esquerdo Rafael Carioca até novembro de 2017. O jogador de 24 anos iniciou a carreira no Fluminense e após passagens por Vila Nova, Internacional, Resende/RJ, Caxias/RJ e Paraná, chega por empréstimo junto ao Linense/SP.

"O Ceará é um Clube que está sempre brigando pelo G4 e por acesso, e isso soma muito na carreira do atleta. Eu joguei no Paraná de lateral-esquerdo, e apesar de ter começado como meia, eu optei por jogar na lateral. Até porque é uma posição carente no futebol brasileiro. É a posição onde tive melhores atuações e é onde eu quero permanecer jogando. O calendário no Ceará esse ano é extenso. Lógico que sabemos do objetivo maior que é o acesso; mas começar o ano com títulos é sempre importante, e é isso que vamos buscar primeiro. Há momentos em que não estamos em um dia bom, mas a entrega dentro de campo faz com que a atuação seja boa. E isso o torcedor pode esperar de mim”, declarou Rafael Carioca.

O jogador chega para disputar a posição com Romário e Lucas. Ele espera uma disputa sadia pela posição de titular.

"Será uma briga boa pela posição. Conheci os companheiros e esperamos que possamos ser grandes amigos e ajudar o Ceará nas suas conquistas".

Confira a ficha técnica da nova contratação do Ceará.

Rafael Bruno Cajueiro da Silva

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 18/07/1992 (24 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Altura: 1.75

Peso: 72 kg

Clubes: Fluminense/RJ, Vila Nova/GO,Internacional/RS, Resende/RJ, Caxias/RJ, Paraná/PR e Ceará/CE.