Ceará contrata lateral-direito Leandro Silva

15:44 · 18.12.2017 / atualizado às 16:52

O lateral-direito Leandro Silva jogou a Série A de 2018 pelo Avaí ( Jamira Furlani/Avaí FC )

O Ceará anunciou mais um reforço para a próxima temporada. A diretoria do Alvinegro oficializou a contratação do lateral-direito Leandro Silva, que defendeu o Avaí em 2017. O atleta nasceu em Sorocaba e se formou no juvenil do São Caetano. Em 2008, com 19 anos, ele fez sua estreia pelo Atlético de Sorocaba. Com 29 anos, o lateral já atuou em diversos clubes do Brasil como São Caetano, Santos, América/MG e Figueirense.

Leandro chega para disputar posição com Pio, remanescente desta temporada, e Renato, recém contrato do Fluminense. Tiago Cametá tem contrato para 2018, mas deve ser emprestado, como já adiantou a diretoria do clube.

O lateral foi a quarta contratação realizada pelo Alvinegro de Porangabuçu visando a temporada 2018. O goleiro Renan, o lateral-direito Renato, e o lateral-esquerdo Ernandes foram os demais a chegarem.

Confira a ficha técnica do atleta:

Leandro da Silva

Posição: lateral-direito

Nascimento: 22/04/1988 (29 anos)

Naturalidade: Sorocaba/SP

Peso: 76 Kg

Altura: 1.81

Clubes: São Caetano/SP, Atlético Sorocaba/SP, Santos/SP, Guaratinguetá/SP, Ituano/SP, América Mineiro/MG, Figueirense/SC, Avaí/SC e Ceará/CE.