Ceará contrata atacante Nathan, ex-Brasil de Pelotas/RS

18:40 · 18.01.2017 / atualizado às 19:11

Atacante marcou dois gols pelo Brasil/RS na temporada 2016 ( Foto: Christian Alekson/CearaSC.com )

O Ceará contratou mais um atacante para a temporada 2017. Vindo do Brasil de Pelotas/RS, o jovem Nathan, de 22 anos, assinou contrato com o alvinegro até maio deste ano. O nome do jogador já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deixando o atleta já à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Na temporada passada, o atacante atuou por 37 jogos do Xavante, anotando dois gols. Revelado nas categorias de base do Internacional/RS, Nathan também é conhecido por outro nome no mundo do futebol: Cachorrão. O apelido veio justamente após um grande momento em sua carreira, quando anotou seu primeiro tento como profissional. Depois de ser emprestado pelo Colorado para o Santa Cruz, o jogador chegou as redes e comemorou de forma inusitada, imitando um cachorro na bandeirinha de escanteio. Pelo clube de Pernambuco, o atleta conquistou o acesso para a Série A de 2016.

Confira a ficha técnica de Nathan

Nome:Nathan Athaydes Campos Ferreira

Data de nascimento: 18/01/1994 (23 anos)

Altura: 1.76cm

Peso: 75kg

Clubes: Internacional/RS, Ponte Preta/SP, Santa Cruz/PE, Operário/PR e Brasil de Pelotas/RS