Ceará continua venda de ingressos para partida contra o Santa na Arena Castelão

09:19 · 12.06.2017 / atualizado às 12:50

O Ceará iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Santa Cruz, que acontece nesta terça-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, em duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro vem de vitória, fora de casa, sobre o Brasil-RS, por 3 a 2 e está na sexta colocação da competição com dez pontos. Um triunfo sobre os pernambucanos pode valer a entrada no G-4.

Os valores das entradas variam de R$ 10 a R$ 120, e a comercialização começou no último sábado em todas as lojas oficiais do clube. Além disso, em clima de "Dia dos Namorados", durante a partida contra o time coral, serão exibidas fotografias de casais alvinegros no telão do estádio. Para participar, basta se cadastrar no site oficial do Ceará, anexar, enviar uma foto e compartilhar nas redes sociais. O prazo para envio termina às 10h desta terça.

Confira os preços e os locais de venda:

Valores

- Arquibancada Superior Central: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia);

- Setor Premium: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia);

Locais de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Barão de Studart, 1501 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Bezerra de Menezes, 580 - São Gerardo;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532.

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE;