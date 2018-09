Ceará conquista primeiro torneio de sua história no futebol feminino

14:40 · 18.09.2018 / atualizado às 16:03

O Vovô formou o primeiro time feminino na sua história e conquistou o seu primeiro troféu ( Foto: Divulgação )

O Ceará venceu a equipe do Menina Olímpica por 2 a 1 nos pênaltis, na manhã desta segunda (17), e se sagrou campeão no Torneio de Quixeramobim pelo time feminino. De forma invicta e sem ter sofrido nenhum gol no campeonato, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou o primeiro título com uma equipe feminina de futebol.

Martinha, camisa 16 do Vovô, terminou a competição com 7 gols, sendo a artilheira do Ceará e do torneio. Ceará, Menina Olímpica, Fit Line, Time X e Caridade participaram do Torneio de Quixeramobim.

O Alvinegro, que formou a sua primeira equipe feminina de futebol neste ano, coloca o primeiro troféu da modalidade em sua estante.