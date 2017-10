Ceará Caçadores vence Recife Mariners e está na final da Conferência Nordeste

10:15 · 09.10.2017

Nesse domingo (8), o Ceará Caçadores venceu o Recife Mariners por 13 a 7 no Estádio Presidente Vargas, em clássico válido pela semifinal da Conferência Nordeste do Brasileiro de Futebol Americano. Com o resultado, a equipe da Capital chegou à final da competição nacional mais importante da modalidade.

Na final, o Ceará Caçadores encara o João Pessoa Espectros, dia 29 de outubro, na Paraíba. Atual campeão do Nordeste, o time paraibano chega invicto à decisão após passar pelo Cavalaria 02 de julho por 33 a 02.