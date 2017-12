Ceará Caçadores tem dois convocados que se preparam para duelo contra a Argentina

17:27 · 12.12.2017 / atualizado às 18:29

A seleção brasileira de futebol americano, o Brasil Onças, terá pela frente a seleção da Argentina, no próximo sábado, 16, em duelo sul-americano da modalidade. A partida será realizada no estádio Mineirão, às 15 horas (horário cearense). O Ceará Caçadores conta com representantes dentro e fora de campo.

No campo, o cearense Eduardo Maranhão, considerado um dos melhores running backs do País, se prepara de maneira específica para o maior clássico sul-americano entre seleções. “Preparo-me técnica e fisicamente. Tecnicamente existe um acompanhamento da comissão técnica que nos fornece o playbook contendo as jogadas e as estratégias que devemos estudar, além disso analisamos a postura em campo dos adversários. Para se preparar, são mais horas de estudo e dedicação”, explica Maranhão.

Diante de as principais características da posição serem a explosão e a velocidade, Maranhão também reforça a preparação física. “Mudou a preparação que tenho para os jogos dos Caçadores. Reduzi o treino físico e reforcei - com o auxílio de fisioterapia e educação física - a preparação do meu corpo para o jogo. Mudei a refeição e aumentei as horas de sono”, pontuou o running back.

Fora das 4 linhas

Fora de campo, o Ceará Caçadores também terá papel primordial. O presidente, Bruno Rocha, é o coordenador de running backs do Brasil Onças e também se prepara para o confronto. “Nossa função é coordenar um grupo de atletas de uma posição específica, mas o trabalho é muito maior. Temos que preparar e analisar as jogadas, estudar os adversários, selecionar os melhores atletas, dentre tantos que se destacam nacionalmente", afirmou Rocha.

Os dois membros da seleção viajam nesta quarta-feira, 13, para Belo Horizonte e se juntarão aos demais atletas brasileiros.