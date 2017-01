Ceará bate Madureira/RJ e divide liderança na Copinha

17:34 · 04.01.2017 / atualizado às 17:42

Vovô agora enfrenta o Luverdense, nesta sexta-feira (6) ( Foto: Thiago Gadelha )

Diferentemente da temporada passada, quando estreou com derrota, o Ceará começou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Atuando no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra/SP, o Vovozinho bateu o Madureira/RJ por 2 a 1, com gols de Samuel e Arthur. André diminuiu para os fluminenses. O tento da vitória alvinegra aconteceu apenas aos 44 minutos da etapa final.

Com o triunfo, o time cearense agora divide a liderança do Grupo 19 da Copinha. Pela outra partida da chave, o Taboão da Serra/SP, dono da casa, também venceu, ao superar o Luverdense pelo placar de 2 a 1.

Em seu próximo compromisso na competição, o Ceará encara o Luverdense, nesta sexta-feira (6), às 15h (de Fortaleza). A partida, como todas do grupo, será disputada na cidade-sede de Taboão.