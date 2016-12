Ceará anuncia preparador físico e fisiologista

16:55 · 27.12.2016

Daniel Sampaio Azambuja trabalhou no Náutico com Gilmar Dal Pozzo. ( Rafael Brasileiro/DP/DA Press )

O Ceará anunciou hoje dois profissionais para integrar a comissão técnica do treinador Gilmar Dal Pozzo. O clube contratou o fisiologista Giovanni Sala Ramirez, de 30 anos, e o preparador físico Daniel Sampaio Azambuja, de 43 anos.

Daniel Sampaio Azambuja é natural de Porto Alegre (RS), e trabalhos no Grêmio, Internacional, Caxias, Inter de Lages/SC, Luverdense/MS e Náutico. Já Giovanni Sala Ramirez é natural de Curitiba (PR) e trabalhou no Marcílio Dias/SC, Ituano/SP, Brasil de Pelotas/RS, Santa Cruz/RS e Joinville/SC.

Ambos começam os trabalhos no clube no dia 2, data da reapresentação da equipe para a temporada 2017, visando as disputas do Campeonato Cearense, Primeira Liga, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.