Ceará anuncia 4 reforços para temporada 2018

17:49 · 24.12.2017 / atualizado às 17:58

No próximo ano, o clube disputará pelo menos quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Nordestão e Brasileirão ( Fotos: Divulgação )

O Ceará Sporting Club anunciou neste domingo (24) quatro reforços para a temporada 2018: os atacantes Douglas Coutinho e Felipe Azevedo, o meio-campista colombiano Reina, e o zagueiro Bruno Pires. No próximo ano, o clube disputará pelo menos quatro competições (Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Nordestão e Brasileirão).

Revelado na base do Cruzeiro, Douglas Coutinho (23 anos) já passou, além do clube mineiro, pela Seleção Brasileira Sub-21, pelo Braga, de Portugal, e Atlético Paranaense, onde estava atualmente.

O mais experiente entre os novos contratados, Felipe Azevedo (30 anos) já atuou pelo Ceará em 2011 e 2012, em 59 jogos. O atacante foi o autor do gol de empate no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2012, o resultado garantiu o bicampeonato da competição ao time alvinegro. Nas últimas três temporadas, o atacante defendeu a Ponte Preta e o Chiangrai United, na Tailândia, onde foi artilheiro. O jogador também passou pelo Ituano (SP), Juventude (RS), Paulista (SP), Santos (SP), Artmedia Bratislava (Eslováquia), Busan Ipark (Coreia do Sul) e Sport (PE).

Também com passagem pelo Ceará, em 2010 e 2012, o colombiano Reina (28 anos) estava no Deportivo Pasto, da Colômbia. O meio-campista, que já foi campeão estadual pelo alvinegro, passou pelas seleções de base colombianas, jogou pelo América de Cali (Colômbia), Cruzeiro (MG), Vitória (BA), Ipatinga (SP), Chunnam Dragons e Seongnan Ilhwa (Coréia do Sul), Olimpo (Argentina), Milionários (Colômbia) e Colo-Colo (Chile).

Já o zagueiro Bruno Pires (25 anos) retorna ao Brasil após 4 temporadas no México, onde passou pelo Cafetaleros de Tapachula e Chiapas. Formado nas equipes de base do Atlético (PR), o jogador atuou pelo Figueirense (SC) e União Barbarense (SP). E em 2010, teve passagem no Dinamo Minsk, da Bielorrússia.