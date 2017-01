Ceará ainda busca dois atacantes

09:44 · 17.01.2017 por Vladmir Marques

"Estamos analisando trazer um jogador específico para o Campeonato Cearense, um jogador mais de força", disse Robinson de Castro ( Foto: Reprodução )

O Vovô estreia amanhã na temporada 2017, em jogo do Campeonato Cearense contra o Maranguape, às 21 h, no estádio Domingão, em Horizonte, mas o clube ainda busca reforçar sua equipe. O presidente do clube, Robinson de Castro afirmou que ainda busca um centroavante e um atacante de velocidade, de lado de campo. Ele explicou que as buscas são difíceis mas que estes dois jogadores ainda devem chegar.

"Precisamos contratar ainda um atacante ali pelo lado, mas está difícil no mercado. Está todo mundo querendo e recebi várias ligações me pedindo para liberar o Amado, o Lelê, pois está difícil um jogador desse. E estamos analisando trazer um jogador específico para o Campeonato Cearense, um jogador mais de força, que possa reter uma bola, que aguente o choque, porque teremos muitos jogos contra times do interior do estado e que tem este perfil de jogo, de choque e às vezes ter jogadores leves acaba o time não conseguindo, dentro de uma partida, criar uma situação de reter uma bola, de segurar e prender. Nessa perspectiva ainda estamos buscando".