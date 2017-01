Ceará acerta a contratação do argentino Maxi Biancucchi

12:03 · 16.01.2017 / atualizado às 13:02

Atleta teve passagens positivas pelo futebol baiano e estava no Olímpia do Paraguai

O Ceará fechou mais uma contratação para a temporada de 2017. Trata-se do argentino Maxi Biancucchi (ex-Bahia, Vitória, Flamengo e Olímpia-PAR), de 32 anos, uma das principais apostas do time para este ano. Ele assina contrato até o fim de 2017 e, segundo a diretoria alvinegra, não houve 'loucura para trazer' o jogador. Ele estaria dentro teto salarial estabelecido de R$ 50 mil.

O nome de Biancucchi já era especulado em Porangabuçu. Ele havia dado 'pista' da negociação ao adicionar o Alvinegro em suas redes sociais. O anúncio foi feito através mensagem de texto para os sócios-torcedores do time. "Hola, nación alvinegra! Soy Maxi Biancucchi. A partir de ahora soy parte del equipo del pueblo: Vozão. Dale, dale Alvinegro", disse em SMS.

O meia estreou pelo futebol brasileiro em 2007 no Flamengo, bancado pelo técnico Valdir Espinosa. Maxi é bastante conhecido no Brasil apenas como "o primo de Lionel Messi", craque do Barcelona e da Seleção Argentina. Ele também é irmão de Emanuel Biancucchi, que passou pelo time em 2016, sem se destacar.

Em entrevista ao site do clube, Maxi fala da torcida alvinegra. “Uma das principais razões para eu ter fechado com o Ceará foi a torcida e o clube no geral. É um time de massa, possui uma grande torcida e que tem como um dos objetivos principais, o acesso à Série A. Acredito que posso ajudar muito para essa conquista. Juntamente com esse grande elenco que está se formando, temos tudo para atingir os objetivos ao final da temporada.”

Confira a ficha técnica do jogador: