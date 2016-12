Ceará acerta a contratação de mais três jogadores para 2017

13:24 · 22.12.2016 por Estadão Conteúdo

Matheus Trindade estava no Goa (IND), time treinado por Zico

A diretoria do Ceará anunciou mais três reforços para a próxima temporada. Agora, o time do técnico Gilmar Dal Pozzo contará também com os volantes Diones, ex-Joinville; Matheus Trindade, ex-Goa (IND); e o atacante Douglas Baggio, que atuou pelo Luverdense na última temporada. O clube assinou contrato com os jogadores até o final de 2017.

Diones, 31 anos, acumula passagens pelo Maranhão-MA, Hercílio Luz-SC, Bahia de feira-BA, Bahia, Chapecoense, Sampaio Corrêa e Joinville-SC. Agora, o volante chega ao Alvinegro para disputar novamente a Série B do Campeonato Brasileiro.

Matheus Trindade, 20 anos, é formado nas categorias de base do Audax-RJ. Em 2014, foi contratado pelo Flamengo onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior do mesmo ano. O volante foi um dos destaques da equipe e marcou um gol na final diante do Corinthians. Ele estava emprestado ao Goa da Índia.

Douglas Baggio, 21 anos, também vem de empréstimo do Flamengo. No rubro-negro carioca, o atacante atuou em apenas cinco jogos como profissional. O jogador ganhou notoriedade na base do clube, sobretudo em 2012, ano em que marcou 72 gols. Em 2016, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Luverdense-MT e marcou quatro gols.