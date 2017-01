CBF divulga data de jogos de Ceará, Fortaleza e Uniclinic na Copa do Brasil

10:23 · 06.01.2017

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da primeira rodada da Copa do Brasil, e os times cearenses conheceram as datas dos seus jogos decisivos.

O Ceará enfrenta o Boa Vista/RJ no Estádio Bacaxá, dia 15/02 (quarta-feira), às 19h30 (horário de Fortaleza). O Vozão precisa apenas do empate para avançar na competição.

Já o Fortaleza vai a Santarém, no Pará, para enfrentar o São Raimundo. O jogo acontece no Estádio Colosso dos Tapajós, dia 15/02 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Fortaleza). Da mesma forma que o Ceará, o Leão do Pici também tem a vantagem do empate para avançar.

O Uniclinic é o único cearense que joga em casa. A Águia da Precabura enfrenta a Portuguesa de Desportos no Estádio Presidente Vargas às 21h30 (horário de Fortaleza), também no mesmo dia 15/02. Diferentemente dos outros representantes locais, o Uniclinic precisa da vitória para avançar.