CBF altera data e coloca jogo Ceará X América/MG para uma segunda-feira

09:12 · 27.04.2018 / atualizado às 09:13

Em 2017, o Vovô jogou duas vezes contra o Coelho, sendo derrotado em MG, por 1 a 0, e empatando na Arena Castelão por 1 a 1 ( Foto: Ramon Lisboa (D.A Press) )

O Ceará entrará em campo contra o América/MG, pela 5ª rodada da Série A, na Arena Castelão, num dia incomum da semana. A partida contra o Coelho foi alterada pela CBF, saindo do domingo (13), às 16h, para segunda-feira (14), às 20h.

Com isso, tanto o Vovô como o time mineiro ganham um dia a mais na preparação. No caso dos alviverdes, um dia a mais com relação ao Ceará, já que entram em campo no sábado (5), contra o Vasco da Gama, na rodada anterior, e o Vovô encara o Corinthians no dia seguinte (6), fora de casa.

Ceará e América/MG são dois clubes que subiram da Série B em 2017. No ano passado, se enfrentaram duas vezes, e o time mineiro levou a melhor no primeiro turno, 1 a 0, e empatou o segundo, no Castelão, em 1 a 1.