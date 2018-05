CBF aguarda exames para saber gravidade da lesão de Daniel Alves

09:33 · 09.05.2018 por Folhapress

O lateral direito da seleção brasileira Daniel Alves deixou o jogo do Paris Saint-Germain, nesta terça (8), com fortes dores no joelho direito. A CBF aguarda os exames do atleta para saber a gravidade do problema.

Daniel Alves foi substituído aos 41 minutos do segundo tempo na vitória do PSG sobre o Les Herbies por 2 a 0, que garantiu à equipe parisiense o título da Copa da França.

A reportagem entrou em contato com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, para saber sobre a situação do lateral.

"Ainda não tenho informações. Estou esperando o resultado dos exames para saber", disse Lasmar.

A seleção brasileira se apresenta à comissão técnica no dia 21 de maio, na Granja Comary, onde iniciará a preparação para a Copa do Mundo da Rússia.