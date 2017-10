Castelão tem oração de São Francisco e mosaico 'Glória a Deus' antes de Fortaleza X CSA

19:03 · 14.10.2017 / atualizado às 19:55

A festa a torcida e a diretoria do Fortaleza prometeram antes da bola rolar para a partida da final da Série C contra o CSA, reservou grandes emoções e muitas mensagens espirituais.

Ao som do piano e da sanfona, o estádio lotado ouviu a oração de São Francisco e os hinos do Leão e do Brasil. Posteriormente, na entrada dos times, um megamosaico se ergueu com a mensagem "Glória a Deus".

Veja imagens feitas pelo jornalista Mário Kempes, da Rádio Verdes Mares