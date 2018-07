15:10 · 15.07.2018 por Folhapress

Casagrande, Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho, se emocionaram durante a transmissão da final da Copa do Mundo ( Foto: Reprodução/ TV Globo )

A transmissão da Globo do jogo final da Copa da Rússia terminou com declarações emocionadas de seus comentaristas, que incluíram um desabafo de Walter Casagrande e o anúncio de aposentadoria de Arnaldo Cezar Coelho.

"Pra mim essa Copa é a mais importante da minha vida, porque eu tive uma proposta quando sai do Brasil, que era chegar aqui pela primeira vez numa copa do mundo sóbrio, permanecer sóbrio e voltar pra minha casa sóbrio. Então estou muito feliz", disse Casagrande, fazendo com que Galvão Bueno fosse às lágrimas.

Logo em seguida, Arnaldo anunciou que está deixando a fase de comentarista para se dedicar mais à família e aos seus negócios. "Tenho novos projetos. A globo está de portas abertas e eu sei disso, mas eu quero descansar um pouco porque, realmente, é uma vida fatigante. Quero me dedicar à família e aos meus negócios também".

"A vida da gente é feita de fase. Tive minha fase como árbitro de futebol por muitos anos e cheguei a apitar uma final de Copa do Mundo, que é o grande momento da vida de um árbitro. Tive minha fase de comentarista e quero dizer que está chegando ao fim também essa fase", afirmou ele.

A França ganhou a Copa da Rússia por 4 a 2 sobre a Croácia. Desde que a Inglaterra bateu a Alemanha também por 4 a 2 em 1966 que uma decisão de Mundial não tinha seis gols marcados. E aquela partida foi decidida na prorrogação.