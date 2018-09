Cartão vermelho de Cristiano Ronaldo será julgado pela Uefa no dia 27

13:08 · 20.09.2018 por Agência Estado

Cristiano Ronaldo ficou revoltado com a expulsão ( Foto: AFP )

O atacante Cristiano Ronaldo será julgado pelo painel disciplinar da Uefa no dia 27 de setembro. O jogador da Juventus levou seu primeiro cartão vermelho na Liga dos Campeões na quarta-feira, na vitória da equipe italiana sobre o Valencia por 2 a 0, na estreia das duas equipes no Grupo H.

O atacante português foi expulso de campo logo aos 29 minutos de jogo. Ele se irritou com uma tentativa do zagueiro Murillo de cavar uma falta e mandou o zagueiro se levantar com um "cutucão" em sua cabeça. O árbitro considerou o gesto suficiente para expulsar o astro, que deixou o campo chorando bastante e desconsolado por sua primeira expulsão em 154 jogos na competição.

O painel disciplinar da Uefa poderá ampliar a suspensão automática do jogador, que já virou baixa para a partida contra o Young Boys, no dia 2 de outubro, em Turim. Em caso de aumento na punição, Cristiano Ronaldo vai desfalcar a Juventus também no duelo contra o Manchester United, seu ex-time.

A partida contra os ingleses está marcada para o dia 23 de outubro, no Old Trafford, em Manchester. Foi pelo clube que o atacante ganhou o primeiro dos seus cinco títulos da Liga dos Campeões. Manchester e Juventus são os favoritos do Grupo H.