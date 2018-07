16:13 · 15.07.2018 / atualizado às 16:25

O cearense Carlos Mário, tricampeão mundial de kitesurf, e mais conhecido como "Bebê", continua soberano no referido esporte. Desta vez, Bebê faturou mais um título internacional, o GKA Air Games, disputado em Cabarete, na República Dominicana, neste fim de semana.

Em três dias de competição, o cearense foi superior a seus adversários e chegou a grande final diante do anfitrião Posito Martinez, levando a melhor. "Obrigado a todos da República Dominicana pelo apoio. Obrigado a todos que me apoiam , família , amigos do Brasil e do mundo, em especial obrigado a todos os meus patrocinadores", disse Carlos Mário em suas redes sociais, logo depois da conquista.