Campo encharcado e tabu são ingredientes para o duelo decisivo da Argentina em Quito

13:22 · 10.10.2017

A partida mais esperada da rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, entre Equador e Argentina, terá tons de drama durante os 90 minutos. O local do duelo decisivo, o Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, onde Messi jogará nesta noite a vida da Albiceleste, faz parte de uma estatística amarga para o jogador. nos cinco jogos que o melhor jogador do mundo fez atuando em grandes altitudes, a Argentina não venceu. O triunfo é o resultado que os hermanos precisam para garantir o bilhete para a Rússia. Além disso, chove desde o início da manhã na capital equatoriana, e a previsão é de mais chuva para o horário da partida.

Em 2007, Messi jogou sua primeira partida em grandes altitudes e a estreia foi com derrota. O craque, ao lado de Tévez, não conseguiu evitar os 2 a 1 para a Colômbia, nos 2.600 metros de Bogotá.

Em 2009, em La Paz, a 3.640 metros, a Argentina foi massacrada pela Bolívia por 6 a 1 no Estádio Hernando Siles. A partida marcou a primeira derrota de Maradona no comando da seleção. Em 2013, desta vez com Sabella como treinador, empate em 1 a 1.

No local da partida desta noite, a 2.850 metros de altitude, uma derrota de Messi por 2 a 0, na primeira visita do jogador a Quito em 2009, e um empate por 1 a 1 em 2013.

Nestas Eliminatórias, a Argentina ocupa a sexta colocação, com 25 pontos e depende apenas de si para conquistar, pelo menos, a vaga na repescagem. Já os equatorianos, que lideraram a competição no início, não têm mais chances de classificação.