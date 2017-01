Campeonato cearense começa com empate do Uniclinic e vitória do Guarani de Juazeiro

17:52 · 14.01.2017

Na próxima rodada a Águia da Precabura enfrentará o o time do Horizonte.Já o Guarany de Sobral encara o Ferroviário. ( Foto: Reprodução )

Quatro equipes tradicionais entraram em campo na tarde deste sábado (14), para dar início ao Campeonato Cearense de 2017. Na Arena Castelão, 367 pagantes assistiram o empate do Uniclinic com o Guarany de Sobral, os gols foram marcados por Damião (Guarany de Sobral) e Paulista (Uniclinic). 494,7 KM do gramado, o Guarani de Juazeiro venceu o Horizonte, recém promovido à Série A do estadual, no Estádio do Romeirão, o placar foi inaugurado por Leilson, duas vezes e Honda (Guarani de Juazeiro) e Wendel (Horizonte).

Na próxima semana, as esquipes voltarão para o gramado, o Uniclinic enfrentará o Horizonte no Estádio Domingão. Enquanto o Guarany de Sobral pega o Ferroviário no Junco, por fim, o Guarani de Juazeiro encara o Fortaleza na Arena Castelão.

Preparação para a temporada

O time do Uniclinic, finalista do campeonato cearense de 2016, se preparou muito bem para o estadual e também para o Nordestão. Com as duas competições em pauta, a Águia da Precabura se reforçou com Dionatan (goleiro), Airton Júnior (Zagueiro), Lincoln (Zagueiro), Anderson Sobral (Zagueiro), Luís Fernando (Zagueiro), Amaral (Lateral direito), Wesclei (Lateral direito) e Teles (lateral esquerdo).

Já o Guarany de Sobral investiu pouco e reforçou o elenco com Damião (Atacante), Luiz Carlos (Atacante), Jefferson Maranhense (Atacante), Romário Mendes (Zagueiro), Magno Cearense (Lateral).

2016

No campeonato cearense do ano passado, os dois times se enfrentaram duas vezes e ambos saíram de campo com um vitória. No primeiro duelo, a Água da Precabura ganhou por 2 x 1, com gols de Leanderson e Diego Peixoto (Uniclinic) e Luiz Carlos (Guarany de Sobral). No segundo confronto, o time de Sobral levou a melhor e venceu pelo placar de 2 tentos a zero, com gols de Tinin e Valter Júlio (Guarany de Sobral).

Uniclinic x Guarany de Sobral

Em partida bem movimentada, as duas equipes sofreram com o gramado da Arena do Castelão, o campo não foi molhado antes do jogo e prejudicou algumas jogadas. Chances reais de gol só aconteceram perto dos vinte minutos iniciais da partida, quando o lateral direito Amaral, das categorias de base do Fortaleza e que veio do Oeste de Itápolis (SP), dominou pela direita, deixou Magno, lateral esquerdo do Cacique do Vale, na saudade e chutou para o gol, assustando o goleiro Tiago. Em resposta, o atacante Damião foi acionado, ficando cara a cara com Dionatan, que levou a melhor realizando uma belíssima defesa.

Dono da casa, o Uniclinic quis dominar a partida, atacando com Netinho, Amaral e Preto, mas encontrou dificuldade na retranca armada pelo técnico Júnior Cearense. O "professor", levou para campo um 4-4-2, com duas linhas de quatro recuadas e os com dois atacantes, Damião e Luiz Carlos, isolados no ataque. A forte marcação surtiu efeito, a Águia da Precabura se jogou para o ataque e deixou espaços para contra-ataques. Damião, jogador mais acionado no primeiro tempo, só precisou de duas chances para marcar e dar a vitória parcial ao Guarassol.

No segundo tempo, o Uniniclic voltou com tudo para conseguir o gol de empate, pressionando a saída de bola do Cacique do Vale. Alterações táticas foram realizadas pelo técnico Vladimir de Jesus, ele deslocou Preto para ponta direita, fixou Netinho no meio e deixou Edson Cariús na esquerda, mesmo com a mudança a Águia da Precabura sofreu com os poucos espaços que o time do Guarany de Sobral cedia em campo.

Vendo que os resultados não apareciam, Vladimir de Jesus deixou sua equipe mais ofensiva, colocando o atacante Paulista. Mesmo com poucos minutos no gramado, o jogador contou com a falha da zaga do Cacique do Vale e chutou de bico, guardando a bola na rede de Tiago e empatando o jogo. O empate fez com que o Guarany de Sobral se retrancasse ainda mais, permitindo com que o Uniclinic ficasse ainda mais com posse de bola.

Não querendo mais jogo, o Guarany de Sobral começou a retardar o tempo, fazendo uso dos chutões. Apático, o Uniclic se jogou todo para o ataque, mas não conseguiu fazer mais nada do que faltas. No fim, o jogo terminou como começou, empatado.