Campeão como jogador e técnico, Deschamps iguala Zagallo e Beckenbauer

15:16 · 15.07.2018 por Folhapress

Técnico campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, Didier Deschamps entra para um seleto grupo de figuras que conquistaram o título mundial como atleta e treinador.

Apenas Zagallo e o alemão Beckenbauer haviam conseguido levantar o troféu jogando e, depois, comandando suas respectivas seleções.

Deschamps fez parte da seleção francesa campeã do mundo em 1998. Capitão na final contra o Brasil pela ausência de Laurent Blanc, ficou eternizado como o homem que ergueu a taça da primeira Copa conquistada pela França.

Como jogador, Mário Jorge Lobo Zagallo se sagrou campeão com a Seleção Brasileira em 1958 e 1962. Em 1970, no México, foi o técnico do tricampeonato mundial. Ele ainda tem um vice com o Brasil, em 1998, justamente diante da França do então meio-campista Deschamps.

Franz Beckenbauer foi o capitão da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 1974. Em 1990, fora das quatro linhas, comandou a equipe que venceu o Mundial da Itália, o terceiro título da Alemanha em Copas.