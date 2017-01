Camilo Santana sanciona lei que cria Dia da Paz nos estádios do Ceará

08:41 · 05.01.2017 / atualizado às 11:43

Briga entre torcedores do Fortaleza após partida contra o Juventude ( Foto: Arquivo/ Diário do Nordeste )

Evitar a violência entre torcidas organizadas por meio do cultivo da paz nos estádios de futebol. Esse é o objetivo da lei 16.187 de 28 de dezembro de 2016, que instituiu o Dia Estadual da Paz nos Estádios e Praças Esportivas do Ceará, que será comemorado anualmente em três de maio. O projeto foi de autoria do deputado estadual Evandro Leitão, do PDT, foi aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador do Estado Camilo Santana e publicado no Diário Oficial nessa quarta-feira (4).

De acordo com pesquisa realizada por Maurício Murad, sociólogo e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), desde 2010, foram 113 mortes relacionadas ao futebol no País. Com 30 mortes, o ano de 2013 foi considerado o mais violento da história. Em 2015, o número caiu pela metade, com 15 mortes registradas. Os dados a respeito do ano de 2016 ainda não foram divulgados.

A prevenção da violência no esporte é responsabilidade dos clubes, do poder público, da polícia, das federações estaduais e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é o que determina o Estatuto do Torcedor. Por outro lado, a lei diz que os torcedores que participarem de brigas estão sujeitos a até dois anos prisão, além das penas previstas no Código Penal.