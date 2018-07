Câmera flagra rato no gramado de São Januário em jogo entre Vasco e Bahia

10:55 · 17.07.2018 / atualizado às 11:06

O rato ou guabiru (no Ceará) invadiu o campo e arrancou risadas de torcedores e jornalistas ( Foto: Reprodução Sportv )

No retorno da Copa do Brasil após o recesso para a Copa do Mundo, um rato foi flagrado pelas câmeras de transmissão em São Januário. O visitante não pagou ingresso para ver o jogo entre Vasco e Bahia na noite desta segunda-feira (16).

A imagem do SporTV não deixa dúvidas sobre a presença do animal, que se fez notar aos 28min do segundo tempo. Com bola rolando, o Vasco venceu por 2 a 0, mas não conseguiu devolver o placar de 3 a 0 sofrido na ida e foi eliminado da Copa do Brasil. O Bahia, então, vai enfrentar o Palmeiras.

Nas redes sociais, torcedores de diferentes equipes reagiram à aparição do roedor. "Que saudades que eu estava do futebol brasileiro, até rato em campo já teve", disse um internauta no Twitter.