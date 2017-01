Caio César se reapresenta com lesão no joelho, faz exames e vira incógnita no Ceará

10:50 · 12.01.2017 por Vladimir Marques

Atacante Caio César deve passar por cirurgia no joelho ( Foto: Arquivo/Cearasc )

O atacante Caio César retornou de empréstimo do Grêmio após uma passagem frustrada e expectativa era de recomeço no Ceará. Mas o aproveitamento do jogador pelo clube é uma incógnita, já que ele se reapresentou com uma lesão no joelho. O jogador já realizou exames de imagem para detectar o grau da lesão, mas o clube não divulgou nenhum boletim sobre a situação do jogador, que deve passar por cirurgia.

A diretoria do Ceará ainda avaliava como proceder sobre o jogador, o emprestando mais uma vez, ou mesmo o integrando no elenco principal, aproveitando a ausência de outro centroavante de ofício, além de Rafael Costa. O presidente do clube, Robinson de Castro, antes do diagnóstico da lesão, explicou a situação do jogador e alertou sobre o comprometimento dele.

"Precisamos dar uma solução para o Caio César, ou ele treinar com a gente ou emprestá-lo. Alguns clubes do Sul tiveram interesse e vamos ver se ele sai emprestado. Se ele ficar aqui, que seria o último caso, fará um trabalho personalizado, pois ganhou muito peso e às vezes é um atleta que não se compromete com as coisas importantes para um atleta de futebol. Temos que cuidar desse atleta".