Bruno Henrique confirma acerto com Palmeiras: 'Avanti, Palestra'

15:01 · 14.06.2017 por Estadão Conteúdo

Bruno Henrique foi rebaixado com o Palermo no Campeonato Italiano e retorna ao Brasil após boa passagem pelo Corinthians ( Foto: Divulgação/Site Palermo )

O volante Bruno Henrique é o novo reforço do Palmeiras. A confirmação do negócio foi feita pelo próprio jogador em vídeo nas redes sociais. Para contar com o atleta de 27 anos até 2020, o time alviverde pagará cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) ao Palermo, da Itália.

"E aí, torcida palmeirense. Estou chegando para ser campeão com vocês e estou muito feliz por isso. Scoppia che la vittoria è nostra ['vibra, a vitória é nossa', em tradução livre]. Avanti, Palestra", disse o campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015 em vídeo publicado na página da OTB Sports, agência que administra sua carreira.

Apesar do negócio ser dado como certo pelo atleta e por seus representantes, o Palmeiras ainda não confirmou a contratação de forma oficial. O jogador está de férias nos Estados Unidos e chega ao Brasil na próxima semana.

Com passagens por Iraty, Londrina e Portuguesa, foi no Corinthians que Bruno Henrique ganhou destaque no cenário nacional. Versátil, ele pode atuar como primeiro ou segundo volante, além de ser bom nas bolas paradas. Pelo Palermo, fez 33 jogos no último Campeonato Italiano e balançou as redes uma vez.

O jogador chega ao Palmeiras justamente no momento que Felipe Melo ficará afastado por, pelo menos, seis semanas se recuperando de uma cirurgia na mão.

LIBERTADORES - Nos próximos dias, Cuca terá uma dor de cabeça para montar a lista de inscritos na Copa Libertadores. O Palmeiras pode trocar três jogadores para a fase de oitavas de final da competição. Eles vão ocupar as vagas de Vitor Hugo, Alecsandro e Rafael Marques, que não estão mais no clube.

Porém, quatro jogadores foram contratados nos últimos dias e um deles ficará de fora da próxima fase da competição, são eles: Mayke, Juninho, Luan e o próprio Bruno Henrique. Se avançar às quartas de final, outras três trocas podem ser feitas na lista.