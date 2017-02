Brasileiros estreiam com vitória na Libertadores

08:53 · 02.02.2017 / atualizado às 09:15 por Estadão Conteúdo

O Atlético Paranaense largou na frente em sua estreia na Copa Libertadores. Pelo jogo de ida da segunda fase eliminatória da competição continental, o time rubro-negro derrotou o Millonarios, da Colômbia, por 1 a 0, com gol de Grafite, na Arena da Baixada, em Curitiba, e leva vantagem para a partida decisiva na próxima quarta, no estádio El Campín, em Bogotá.

Agora fora de casa, o Atlético jogará pelo empate para se classificar à terceira e última fase eliminatória antes da fase de grupos. Poderá até perder, desde que seja por um gol de diferença e que tenha marcado gol. Em caso de vitória do Millonarios por 1 a 0, a decisão da vaga irá para a disputa por pênaltis. Quem passar pegará o vencedor do duelo entre Deportivo Capiatá, do Paraguai, e Universitario, do Peru.

Fogão passa aperto

O Botafogo teve a oportunidade de encaminhar a classificação para a terceira fase eliminatória da Copa Libertadores. Porém, após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, gols de Airton e Pávez contra, o time teve problemas na etapa final e passou aperto para conquistar uma vitória magra por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio. O gol da equipe chilena foi marcado pelo experiente Paredes.

Apesar do resultado pelo jogo de ida na segunda fase eliminatória não ter sido o ideal, a torcida botafoguense aplaudiu o time e comemorou o resultado. Como o gol marcado fora de casa é critério de desempate, o clube brasileiro precisa de uma igualdade na partida de volta, na próxima quarta-feira, no estádio Monumental, em Santiago, para avançar na competição.