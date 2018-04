Brasileiro quebra recorde de maior onda surfada da história

19:55 · 29.04.2018 / atualizado às 20:03 por AFP

Rodrigo Koxa ultrapassou a marca do surfista Garrett McNamara, recorde de 2011. Foto (AFP)

O surfista brasileiro Rodrigo Koxa surfou a maior onda da história do esporte, segundo anúnciou a Liga Mundial de Surfe (WSL) neste domingo (29). Ele encarou a onda gigante na praia de Nazaré, em Portugal, no dia 8 de novembro de 2017. A onda media 80 pés, o equivalente a mais de vinte e quatro metros.

De acordo com o site Praia do Norte, que se baseia em dados da WSL, o brasileiro de 38 anos quebrou o antigo recorde de 23,77 metros do americano Garret McNamara ao dominar uma onda de 24,38 metros de altura.

"Obrigado a todos pelo suporte, vocês me ajudaram a acreditar que era possível. Novo recorde mundial da maior onda surfada na história do surf. Que honra!", comemorou Koxa em sua página no Facebook.