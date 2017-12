Brasil vence Argentina com três touchdowns de atleta do Ceará Caçadores

21:08 · 16.12.2017

Running back do Ceará Caçadores, Eduardo Maranhão foi um dos destaques do time a Superliga Nordeste, o que garantiu a convocação para a seleção brasileira de futebol americano. ( Foto: Divulgação/Ceará Caçadores )

Em partida amistosa, o Brasil Onças, seleção brasileira de futebol americano, venceu a Argentina por 38 a 00. O jogo aconteceu neste sábado (16) e teve como maior destaque o running back (corredor) Eduardo Maranhão, do Ceará Caçadores. O estádio Mineirão foi o palco do duelo.

O atleta do time cearense marcou três touchdowns e acumulou 93 jardas de corrida durante o jogo. Bastante elogiado, Maranhão, no entanto, minimizou e afirmou que o ótimo desempenho contra o time argentino, conhecido como Halcones, é fruto do esforço coletivo.

"Os touchdowns não são meus, é do ataque, do time, da comissão técnica, da linha ofensiva e de todo mundo que bloqueou até o fim da jogada. Futebol americano é um jogo muito coletivo então não tem como dizer que é só mérito meu", disse Eduardo Maranhão à reportagem do site Salão Oval.

A partida teve transmissão da ESPN Brasil, mas para o running back do Caçadores, jogar pela seleção brasileira representa muito mais do que apenas representar o País durante os 60 minutos dos quatro quartos de tempo regulamentar.

"Jogar pela seleção é não conseguir baixar o nível da ansiedade, até porque estamos representando toda uma história que começou há 15 anos nas areias do Brasil, com todo mundo que um dia sonhou em estar aqui", ponderou Maranhão.

Jogo

O ataque da Argentina começou pressionando, mas foi parado pela defesa do Brasil. No ataque, os brasileiros contaram com o bom rendimento no jogo corrido de Rômulo Ramos, algumas faltas e alguns fumbles (perda da posse de bola), causados pela forte chuva. O zero no placar só foi removido por Eduardo Maranhão, jogador do Ceará Caçadores.

O Brasil Onças ainda contou com um safety, marcado pelo defensive tackle Edilson Jow, que derrubou o QB argentino na sua endzone. Everton Antero e Branco Meneses ainda marcaram recebendo um passe e com uma corrida de 90 jardas, respectivamente.