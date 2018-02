Brasil sai satisfeito de Pyeongchang e vê evolução nos esportes de inverno

09:08 · 26.02.2018 por Estadão Conteúdo

Com os menores recursos entre as confederações olímpicas brasileiras, as entidades que cuidam dos esportes de gelo (CBDG) e neve (CBDN) realizam um projeto de médio e longo prazos para tornar as modalidades dos Jogos de Inverno mais populares e os atletas mais competitivos internacionalmente. A ausência de medalhas na Olimpíada de Pyeongchang, que terminou neste domingo na Coreia do Sul, já era esperada.

Para Jorge Bichara, gerente geral de alto rendimento do COB (Comitê Olímpico do Brasil), os resultados foram dentro da expectativa, diante do nível técnico que o Brasil possui nos esportes de inverno. “Nosso objetivo em participar dos Jogos de Inverno é buscar a melhor representatividade possível do País no evento. Neste contexto, o Brasil alcançou o seu objetivo diante da classificação da terceira maior delegação de um pais das Américas no evento, ficando apenas atrás delegações dos Estados Unidos e do Canadá”.

No último ciclo olímpico, as confederações de neve e gelo receberam pouco mais de R$ 8 milhões cada da Lei Agnelo/Piva. O investimento foi distribuído entre todas as modalidades, desde categorias de base até para o treinamento de atletas de elite, e também utilizado para organizar competições nacionais e garantir o intercâmbio com os países que possuem infraestrutura para a prática das modalidades.

Na CBDN, por exemplo, em 2015 foi feito um planejamento estratégico baseado em alguns pilares importantes como gestão profissional, boas práticas de governança, ciência do esporte e o talento dos atletas. A intenção é desenvolver as modalidades de neve no Brasil em três ciclos, ou seja, até 2026.

“O ciclo dos Jogos de Pyeongchang foi o primeiro dentro desse planejamento. O principal objetivo foi o desenvolvimento da base com consolidação da posição do Brasil no ranking continental das modalidades, em especial na categoria júnior. O balanço é positivo. Além da diminuição da média de idade dos praticantes, o Brasil teve 24 atletas que alcançaram o critério técnico de classificação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, contra 13 no ciclo anterior”, explicou Pedro Cavazzoni, CEO da CBDN.

Para a CBDG, que teve bons resultados em Pyeongchang na patinação artística (primeira vez que o Brasil chega à final, com o 24.º lugar de Isadora Williams) e no quarteto do bobsled (23.ª colocação), o último ciclo foi bem proveitoso, com a primeira medalha de ouro da história do Brasil na patinação, quando Isadora venceu o Troféu Sofia, na Bulgária, no ano passado, e com a 17.ª posição do bobsled nacional no ranking mundial, também em 2017.

Outro ponto é que os atletas das duas confederações fazem parte do programa Bolsa Atleta. Na CBDN, 25 pessoas foram contempladas enquanto que na CBDG a bolsa alcançou seis atletas. A tendência é que, com a popularização das modalidades de inverno, mais competidores façam parte do programa e possam se dedicar com mais tranquilidade às modalidade.

CRIATIVIDADE

Para tentar ampliar as receitas, a CBDN lançou o Snow Club, primeiro programa de benefícios para associados de confederações olímpicas do Brasil. A CBDG também aposta na modernização e criou a marca Ice Brasil, a fim de reforçar sua identidade visual.

Além disso, a inserção dos países tropicais nos esportes de inverno faz parte de um planejamento do Comitê Olímpico Internacional (COI) para aumentar a quantidade de países nos Jogos. Tanto que a edição deste ano teve recorde de nações participantes e em 2022, em Pequim, na China, esse número deve aumentar.

Como possibilita lindas imagens, os esportes de inverno também chamam muita atenção. A Disney Pixar, por exemplo, vai abordar essa temática no filme Os Incríveis 2. Os atletas são homenageados na produção, que será lançada em 28 de junho, com a abordagem de diferentes modalidades como curling e snowboard.

De qualquer maneira, o COB pretende fazer reuniões técnicas com as Confederações de Gelo e de Neve para avaliação do desempenho dos atletas e para planificar ações visando à próxima edição dos Jogos de Inverno. A medalha, por enquanto, é um sonho distante. “Para se chegar a essa medalha durante a competição temos que obrigatoriamente passar as fases classificatórias e alcançar as finais. E isso o Brasil alcançou em Pyeongchang. Por isso estamos satisfeitos com as etapas alcançadas neste evento”, concluiu Jorge Bichara.