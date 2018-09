Brasil reage no tie-break, bate França e conquista 2ª vitória no Mundial

17:18 · 13.09.2018 por Folha Press

Ponteiro brasileiro, Lipe bloqueia o francês Ngapeth. ( Foto: FIBV / Divulgação )

Depois de estrear com vitória contra o Egito, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a segunda partida seguida no Campeonato Mundial. Nesta quinta-feira (13), em Ruse, na Bulgária, a equipe comandada por Renan Dal Zotto reagiu no tie-break e levou a melhor contra a França por 3 sets a 2, parciais de 25-20, 25-20, 21-25, 23-25 e 15-12, em 2h10min de partida.

Wallace foi o grande destaque pelo lado brasileiro e terminou com 18 pontos, seguido por Douglas Souza, com 12.

O Brasil começou melhor e fechou os dois primeiros sets com a mesma parcial, 25-20. Depois, porém, os franceses cresceram no jogo e levaram a melhor no terceiro set com 25-21. Já no set seguinte, a equipe brasileira chegou a liderar, mas sofreu a virada e viu os adversários fecharam em 25-23, levando a decisão para o quinto set.

Na última parcial, os brasileiros começaram melhor, mas viram os franceses reagirem e abrirem dois pontos de diferença. Depois, a seleção europeia ainda aproveitou vacilo do Brasil e fez 10-7. A equipe brasileira reagiu, empatou 10-10, virou, levou nova virada, e o duelo ficou parelho, mas o time do Brasil melhorou no fim e ficou com a vitória por 15-12.

Para o segundo jogo no Mundial, a formação inicial do Brasil foi composta por Bruninho, Isac, Lucão, Wallace, Douglas Souza, Lipe e Thales (líbero). A única diferença em relação ao time da estreia que começou contra o Egito foi a entrada de Lipe no lugar de Kadu.

Com a vitória, a seleção brasileira ocupa a segunda colocação do grupo B, com seis pontos, mesma pontuação do líder Canadá, mas fica atrás dos canadenses no critério de desempate.

O Brasil volta a jogar no sábado (15), quando enfrenta a Holanda, às 14h30 (de Brasília). Já a França encara o Egito, nesta sexta-feira (14).

Pela primeira vez na história, o Mundial de Vôlei está sendo disputado em duas sedes: Bulgária e Itália. Além de egípcios e franceses, a seleção brasileira enfrentará Canadá, Holanda e China na primeira fase, em que os 24 times foram divididos em quatro grupos, com todos se enfrentando dentro da chave.

Os quatro melhores países de cada divisão avançam à segunda fase, na qual serão redistribuídos em quatro grupos. As finais do Mundial serão em Turim, na Itália.

Atual vice-campeão, ao ser derrotado pela Polônia na decisão em 2014, o Brasil tentará o quarto título do Mundial - levantou o troféu em 2002, 2006 e 2010.