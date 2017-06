Brasil devolve derrota para Polônia e assume a liderança na Liga Mundial

13:23 · 10.06.2017 por Estadão Conteúdo

A seleção brasileira masculina de vôlei alcançou sua quarta vitória na Liga Mundial neste sábado (10). Na cidade de Varna, na Bulgária, os comandados de Renan Dal Zotto devolveram a derrota para a Polônia e levaram a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/20, 17/25 e 25/19

O resultado confirma o ótimo momento da seleção, que perdeu somente na estreia, justamente para os poloneses, e já emenda quatro triunfos consecutivos, contra Irã, Itália, Canadá e, agora, Polônia. Curiosamente, todas estas partidas foram vencidas por 3 sets a 1.

Já classificado para a fase final da Liga Mundial por antecipação pelo fato de ser país-sede deste estágio do torneio, que será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, entre os dias 4 e 8 de julho, o time comandando pelo técnico Renan Dal Zotto assim manteve o embalo para encarar a dona da casa Bulgária neste sábado (17), às 14h40 (de Brasília), novamente no Palace of Culture and Sports, em Varna.

O resultado também serviu para manter o Brasil no topo do Grupo E1, agora com seis pontos, contra dois da Bulgária, que ainda encara o Canadá neste sábado. Na classificação geral, o País também saltou para a liderança provisória, com 13 pontos, contra 12 da França, que tem um jogo a menos.

Neste sábado, o Brasil precisou superar o forte bloqueio polonês autor de 12 pontos, para triunfar. Muito em função de mais uma ótima atuação de Renan Buiatti, autor de 18 pontos, todos de ataque. Lucarelli ainda contribuiu com 14, enquanto Lucas Saatkamp marcou 11. Pela Polônia, destaque para os 11 pontos de Dawid Konarski.

Após a partida contra os búlgaros no domingo, o Brasil partirá em seguida para uma terceira semana de disputas da Liga Mundial em Córdoba, na Argentina, onde voltará a ter a Bulgária pela frente no dia 16, pegará os anfitriões argentinos no dia 17 e a Sérvia no dia 18.